ترقبوا.. إعلان نتائج تقليل الاغتراب 2019

انتهت منذ ساعات قليلة عملية تسجيل تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية ، والذي بدأ من يوم 6 أغسطس الجاري وأستمر حتى اليوم الثلاثاء 20 أغسطس ، إلى أن تم إغلاق باب تسجيل الرغبات لتقليل الاغتراب على موقع التنسيق الالكتروني في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019 ما يزيد عن 86 ألف طالب وطالبه.

رابط إعلان نتائج تقليل الاغتراب 2019 :-

سيتم إعلان نتائج تقليل الاغتراب 2019 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتنقسم عملية تقليل الاغتراب إلى نوعين اغتراب مناظر وهو يشترط أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى لمجموع القطاع مثل القطاع الهندسي أو القطاع الطبي دون النظر إلى مجموع الطالب، أما الاغتراب غير المناظر فهو عبارة عن تحويل الطالب من كلية خارج منطقة الجغرافية إلى كلية أخرى داخل منطقته الجغرافية وفي هذا الحالة يشترط أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى الذي تقبل به الكلية المراد التحويل إليها، بالإضافة إلى استيفاء الشروط الأخرى مثل اختبارات القدرات فى حالة ما إذا كانت الكلية تشترط للقبول بها ضرورة النجاح في اختبارات القدرات.

وبعد إعلان نتائج تقليل الاغتراب فإنه يجب على الطالب القيام بطباعة بطاقة الترشيح الجديدة وتجهيز ملف التقدم للكلية بالأوراق الآتية :- (استمارة النجاح في الثانوية العامة، شهادة الميلاد الأصلية وصورة منها، عدد 6 صور شخصية حديثة – بطاقة الترشيح – بطاقة الكشف الصحي) وغيرها من الأوراق الأخرى التي ستتطلبها منه الكلية أو المعهد الذي رشح له.