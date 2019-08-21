ترقبوا… إعلان نتائج تقليل الاغتراب 2019 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

نتيجة تقليل الاغتراب 2019، ينتظرها الآن طلبة وطالبات المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2019، وذلك بعد أن انتهت يوم أمس الثلاثاء 20 أغسطس 2019 أعمال تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومن المتوقع أن يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة لكي يعرف كل طالب تقدم بتعديل رغباته فى مرحلة تقليل الاغتراب الكلية الجديدة التي رشحها له مكتب التنسيق الإلكتروني.

كيفية الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2019:-

سجل في مرحلة تقليل الاغتراب نحو 87 ألف طالب وطالبه، وذلك من طلاب المرحلة الأولي والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2019، ومن المنتظر أن يعلن موقع تنسيق القبول بالجامعات نتائج تقليل الاغتراب خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على هذا الموقع بإدخال رقم الجلوس والرقم السري لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب.

كذلك فإنه بانتهاء مرحلة إعلان نتائج تقليل الاغتراب، فإنه يجب على الطلاب القيام بطباعة بطاقة الترشيح الجديدة له، حتى يستطيع التقدم بملف أوراقه للكلية المرشح لها من قبل مكتب تنسيق القبول بالجامعات ودفع رسوم توقيع الكشف الطبي كأحد أهم الأوراق التي يجب أن يرفقها الطالب في ملف الالتحاق بالكلية التي تم ترشيحه بها.

كما أنه بإعلان نتائج تقليل الاغتراب سيقوم مكتب التنسيق الإلكتروني بإرسال الكشوف النهائية التي تتضمن أسماء الطلاب لمختلف الكليات الجامعية التي تم ترشيحهم لها، وخلال الايام المقبلة يجب على طلاب الفرقة الأولي والذين تم رفض تقليل اغترابهم القيام بتسجيل أسماؤهم عبر موقع الزهراء للتسجيل في المدن الجامعية.