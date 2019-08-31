ترقبوا.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية دور ثان 2019

يترقب نحو 58 ألف و 116 طالب طالبه في القسم الأدبي والقسم العلمي في الثانوية الازهرية، إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بعد أن أدى هؤلاء الطلاب امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية والتي انتهت يوم 26 أغسطس 2019، لتبدأ بعدها وعلى الفور أعمال التصحيح في مختلف كنترولات الثانوية الأزهرية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية دور ثان 2019:-

بدأت فعلياً أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية العام الدراسي 2018/2019 يوم الخميس الماضي الموافق 29 أغسطس 2019، ووفقاً لما أعلنه القائمين على أعمال نتيجة الثانوية الأزهرية والتي سوف يتم إعلانها على الموقع الالكتروني لبوابة الازهر التعليمية، أن أعمال التصحيح لامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية ستستغرق نحو خمسة أيام، ليتم بعدها إجراء أعمال المراجعة ومن ثم أعمال الرصد لمختلف الدرجات ثم القيام بأعمال المراجعة مرة أخرى.

من الجدير بالذكر أن نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية لهذا العام 2019 بلغت نحو 49.98% ، حيث بلغ عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية لعام 2019 نحو 116 ألف طالب وطالبه، نجح منهم نحو 57 ألف و892 طالب وطالبه.

ونذكركم أعزائي طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية بأننا على استعداد تام لمساعدتكم في معرفة نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية من خلال القيام بترك رسالة أو تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة.