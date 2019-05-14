ترقبوا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني، من خلال مقالنا اليوم نتناول ما هو جديد حول أخبار نتائج الصف الثالث الإعدادي، حيث سيزداد البحث حول رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي من قبل العديد من الطلبة والطالبات ويشارك في هذا البحث أولياء الأمور، على الرغم من عدم انتهاء الطلبة من أداء امتحانات أخر العام إلا أن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية هو من الأمور الهامة.

وعبر الأسطر التالية، سنقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، حيث سينتقل الناجحين إلى مرحلة تعليمية جديدة وهو مرحلة التعليم الثانوي وهي مرحلة التعليم قبل الجامعي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني

عبر تصريح لها، أكدت مدير مديرية التربية والتعليم ب محافظة الإسكندرية الأستاذة/ آمال عبدالظاهر، بأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 آخر العام سيتم إعلانها ورفعها عبر الرابط الرسمي المنوط له إعلان النتيجة وهو الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية للمحافظة، وذلك بعد أن تنتهي كنترولات الإعدادية من عمليات التصحيح ورصد وتجميع درجات الطلاب والطالبات.

كما شددت سيادتها، على أن هناك العديد من التعليمات الملزم تطبيقها حيال تصحيح كراسات إجابات طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، وذلك حتى لا يقع أي ظلم على طالب، ولتحري الدقة لإعطاء كل طالب الدرجات التي يستحقها ووفقاً لمجهوده التعليمي وإجاباته.

والجدير بالذكر، أن محافظة الإسكندرية تضم العديد من الإدارات التعليمية وهي:

المنتزة، العجمي، برج العرب، الجمرك، شرق الإسكندرية، غرب الإسكندرية، وسط الإسكندرية”.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية

