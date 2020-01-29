ترقبوا.. إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة المنوفية برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ينتظر طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية بفارغ الصبر قيام السيد المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بإعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، خاصة بعد أن أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية الاستاذ مختار شاهين بأن أعمال التصحيح للمواد المقررة على طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول قد انتهت، وأن السادة القائمين على أعمال كنترول الاعدادية بالمنوفية يقومون الان بأعمال رصد درجات الطلاب تمهيداً للإعلان عن نتيجة الاعدادية بالمنوفية خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة المنوفية برقم الجلوس:-

ساعات قليلة ويتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية الترم الأول 2020، وذلك على الرابط الالكتروني الذي خصصته مديرية التربية والتعليم بالمنوفية لإعلان نتيجة الاعدادية بالمنوفية 2020، حيث يمكن للطالب بعد الدخول على ذلك الموقع كتابة رقم الجلوس الخاص به ثم الضغط على عرض النتيجة.

هذا ويسعدنا أن نتلقي طلبات أبناؤنا طلبة وطالبات إعدادية المنوفية 2020 فى معرفة نتيجتهم، من خلال القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع، حيث سنقوم بدورنا بالبحث عن النتيجة ومن ثم عرضها، ومن المتوقع أن يتم أعتماد النتيجة من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون خلال الساعات القيلة المقبلة.

حيث أوشكت أعمال كنترول الصف الثالث الاعدادي على الانتهاء مع إعلان كنترول الشهادة الاعدادية بالمنوفية بأنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ويتم حالياً إجراء عملية الرصد للدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات التي جرت خلال شهر يناير الجاري.