“ترقبوا” تصريحات رسمية منذ قليل عن موعد نتيجة الثانوية العامة بعد اعتماد نتيجة العينة العشوائية

انتهى بالأمس مارثون امتحانات الصف الثالث الثانوي وسط فرحة كبيرة بين الطلاب، والتي تبقى منقوصة حتى الإعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 – 2019، هذا وسوف نوافيكم إن شاء الله بآخر تطورات أخبار نتائج الثانوية العامة بجميع أقسامها، وسوف تجدوها هنا دون عناء أو بحث، وللحصول على النتيجة فور ظهورها يمكنكم ترك رقم الجلوس في تعليق على الخبر وسوف تصلكم فور ظهورها.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

وأعلن منذ قليل مدير الإدارة العامة لامتحانات الثانوية خالد عبد الحكم، أنه سوف يتم الإعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع القادم وطالب عبد الحكم بعدم الضغط عليهم من الآن والسؤال عن النتيجة، حتى يتم إعطاء كل طالب وطالبة حقوقهم كاملة، مؤكداً أن هناك مراحل كثيرة تسبق الإعلان عن النتيجة، وأشار إلى أنه فور الانتهاء من عملية التصحيح تبدأ المراجعة ثم رصد الدرجات، مؤكداً أنه لم يتم إلى الآن إعلام كنترولات الثانوية بموعد ظهور النتيجة، مضيفاً أنه في نهاية الأسبوع الثاني من يوليو سيتم الإعلان عن موعد نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي المنتهي 2019.

هذا وتشير النتائج الأولية للعينات العشوائية بارتفاع نسبة النجاح هذا العام، بعد اعتماد السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم العينات العشوائية لمواد الثانوية والتي أشارت إلى أن نسبة النجاح بها تخطت الـ90% لأغلبها.

كما يمكنكم الإضطلاع على مزيد من التفاصيل حول نتيجة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط، مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق.