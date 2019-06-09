ترقبوا ظهور نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2019

مستمرين معكم اعزاءنا القراء في سرد كل التفاصيل المتعلقة بنتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية، والتي من المقرر لها الظهور خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يمكنكم الاستعلام عنها بسهولة برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لبوابة الأزهر التعليمية والذي سنقدمه لكم فيما يلي، فتابعونا.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 :

على الجانب الآخر، أكدت الإدارة المركزية للامتحانات والتابعة لقطاع المعاهد الأزهرية بأن النتائج أوشكت على الظهور خلال ساعات معدودة، فكان من المقرر لها الظهور قُبيل عيد الفطر وتم تأجيل ظهورها لبعد إجازة عيد الفطر، الأمر الذي جعل الطلاب يشعرون بالقلق والاضطراب بسبب تأخر ظهور النتائج، ولكن هناك تصريحات مُبشرة أفادت بأن نسب نجاح الشهادة الابتدائية مرتفعة عن العام الماضي.

الجدير بالذكر أن اعمال تصحيح الأوراق والمراجعة للطلاب كانت تجري على قدم وساق، وذلك بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات على الفور وبالفعل بعد الانتهاء من التصحيح تم رصد الدارجات ووضعها بالكشوف الخاصة بالطلاب، ولم يتبقى سوى اعتمادها.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية :

تساءل عدد كبير من أولياء الأمور عن مجموع الدرجات الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية، وهنا نأتي بالإجابة إذ يبلغ عدد الدرجات 650 درجة يتم تقسيمها على الفصلين الدراسيين الاول والثاني، بواقع 325 درجة لكل فصل دراسي، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها من خلال الرابط التالي :

• الدخول على بوابة الأزهر التعليمية، ومن ثم نختار قسم الامتحانات.

• تظهر بعد ذلك صفحة يحدد منها الطالب المرحلة التعليمية التي يلتحق بها بعد ذلك يقوم بإدخال رقم الجلوس والضغط على زر البحث.