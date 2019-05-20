ترقبوا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة دمياط .. الأقصر .. مرسى مطروح برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

أعزاءنا القراء نعي جيداً حالة القلق والتوتر التي يعيشها أولياء الأمور بمحافظات دمياط والأقصر ومرسى مطروح منذ أول يوم أنهى الطلاب فيه من امتحاناتهم، حيث يطمحون في تحصيل أكبر قدر من الدرجات ليتمكنوا من تحديد وجهتهم المستقبلية، أهي للثانوية العامة أم الدبلومات الفنية، لذا حرصنا على متابعة آخر الأخبار المتعلقة بالنتائج لهذه المحافظات، فتابعونا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط :

ما هي إلا أيام معدودة ويعتمد محافظ دمياط نتائج الصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح خلال العام الماضي حوالي 74%، ومن ثم تم رفعها على الموقع مباشرة , ونحن الآن بصدد اعتمادها ورفعها على البوابة الإلكترونية بدمياط ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطمئنان على أبنائهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر :

هنا تقدم لأهالي محافظة الأقصر رابط البوابة الإلكترونية بالمحافظة ليتمكن طلابها من الاطمئنان على نتائجهم فور اعتمادها من قبل المحافظ، هذا وتجدر الإشارة إلى أن نسب النجاح بهذه المحافظة قد بلغت حوالي 75.1% للعام المنصرم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ظهور النتائج بحلول بداية الأسبوع المقبل، كل ما عليكم فقط هو متابعتنا لنوافيكم بأهم التفاصيل.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح :

يمكنكم أعزاءنا القراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2018/2019 من خلال رابط البوابة الإلكترونية بمحافظة مرسى مطروح، هذا ولم يتم سرد أي معلومات متعلقة بالنتائج حتى الآن، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النجاح في العام الماضي بلغت حوالي 81.9%.