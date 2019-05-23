ترقبوا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الترم الثاني ورقم الجلوس

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2019 في السادس عشر من شهر مايو، ومنذ ذلك الحين وكل الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية تبذل قصارى جهدها لإظهار النتائج في أقرب وقت ممكن، وعلماً منا بمدي أهمية الأمر لكل طلابنا وطالباتنا بالشهادة الإعدادية، نقدم لكم كل الأخبار المتعلقة بظهور نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

إليكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 :

منذ أول وهلة أنهى الطلاب فيها امتحاناتهم حرصت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالبدء مباشرة في أعمال الكنترول والتي تتمثل في تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات، وذلك للإسراع بظهور النتائج لتطمئن قلوب الطلاب وأولياء الأمور اللذين ينتظرون لحظة ظهور النتائج على أحر من الجمر، حيث يرغبون في الوقوف على مستوي أبنائهم خلال الفصل الدراسي الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج الصف الثالث الإعدادي هي الأهم بعد نتيجة الثانوية العامة، والتي يرغب أولياء الأمور في أن يحصل أبنائهم على الدرجات العليا ليتمكنوا من دخولها، فهي البوابة التي يستطيع الطالب من خلالها تحقيق حلمه والالتحاق بكلية من كليات القمة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية :

يقدم موقعنا خدمة رائعة لكل طلاب وطالبات بمحافظة القليوبية، وهو الرابط الرسمي الذي يصلهم بموقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك ليتمكنوا من معرفة النتائج فور ظهورها، كل ما عليكم فقط هو اتباع الخطوات التالية :