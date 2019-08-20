ترقبوا… نتيجة التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية 2019

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، عن أن مساء اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 هو أخر موعد لتلقي طلبات الطلاب الراغبين في التحويلات بهدف تقليل الاغتراب وجمع لم شمل الأسر المصرية، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للتحويل لتقليل الاغتراب بالمرحلتين الأولي والثانية نحو 86500 طالب وطالبه، حيث يتم التحويل لتقليل الاغتراب في ضوء النسبة القانونية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات وهى نسبة ال10%.

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية 2019:-

خلال الساعات القليلة المقبلة سيعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات نتيجة التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية 2019، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية للتنسيق، حيث يمكن للطلاب الدخول على ذلك الموقع الإلكتروني لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب باستخدام رقم الجلوس والرقم السري، كما يجب على الطلاب القيام بطباعة بطاقة الترشيح ، حتى يستطيع التقدم للكلية المرشح لها وتحديد موعد الكشف الطبي، حيث أعلنت معظم الجامعات مواعيد الكشف الطبي بمختلف الكليات الجامعية.

من جهته قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، بأنه سوف يتم إعلان نتيجة التحويلات لتقليل الاغتراب في ضوء نسبة ال 10% التي حددها موقع التنسيق الإلكتروني وفي ضوء الشروط والقواعد المنظمة لذلك، سواء كانت هذه التحويلات لتقليل الاغتراب مناظرة أي يكون الطلاب مستوفين الحد الأدنى للقطاع، أو التحويل غير المناظر أي يكون الطلاب مستوفين الحد الأدنى للكلية التي يريد التحويل إليها.

وأكد رئيس قطاع التعليم والمشرف على تنسيق القبول بالجامعات بأنه لا توجد تحويلات ورقية وأن عملية التحويل لتقليل الاغتراب تتم لمرة واحدة فقط.