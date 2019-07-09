ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس للقسميين علمي, ادبي

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2019 أيام قليلة وسيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي , حتى يطمئن جميع الطلاب بعد معاناتهم طوال العام , خاصة وأن هذه السنة الدراسية هي من أهم السنوات السابقة بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم, نظرا لأنها هي الفيصل في تحديد مستقبلهم الذي يتوقف على المجموع الذي يحصل عليه كل طالب, فكلما كان المجموع النهائي كبير كلما اتاحة للطالب فرصة دخول كليات القمة والتي تشمل الطب, الهندسة, علاج طبيعي, الألسن, اقتصاد وعلوم سياسية, الإعلام, لذلك سوف نتابع مع جميع طلابنا من خلال هذا المقال كل ماهو جديد عن أخر تطورات نتيجة الثانوية العامة.

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2019.

وذكرت بعض المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم أن كنترولات الثانوية العامة على وشك الانتهاء من تصحيح أوراق تصحيح الإجابات وأعمال الرصد والمراجعة حيث من المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا برئاسة وزير التعليم الدكتور طارق شوقي لإعلان النتيجة وأسماء أوائل طلاب الشهادة الثانوية العامة, خلال الأيام المقبلة على المواقع الرسمية بوابة الثانوية العامة, وايضا اليوم السابع برقم الجلوس الخاص بكل طالب, كما أعلن رئيس لجنة امتحان الثانوية العامة خالد عبد الحكم انه بعد الإطلاع على تصحيح العينات العشوائية للمواد الدراسية أثبتت النتائج أن نسب النجاح لهذا العام مبشرة نظرا لإرتفاع الدرجات في بعض المواد مثل الفيزياء, الجغرافيا, الفلسفة, الكيمياء اللغة الإنجليزية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019

مضيفا انه لازالت حتى الأن تجري عمليات المراجعة ورصد الدرجات بكل دقة وشفافية حتى يحصل كل طالب على درجاته كامله وعند الانتهاء سيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة لجميع الشعب الأدبي, علمي علوم, علمي رياضة عبر بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس وستكون متاحة بعد 24 ساعة بجميع المدارس بكل محافظات الجمهورية, وأن الإدارة لم تتلقى أي شكاوى أثناء تصحيح الأوراق.

حيث خاض امتحانات الثانوية العامة لهذا العام حوالي 669,749 طالبا وطالبة منهم 264,653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118170 طالبا وطالبة في شعبة علمي رياضة و268,938 بينما ادى حوالي 373 طالبا وطالبة بالشعبة العلمي علوم ولمعرفة الوصول إلي النتيجة فور ظهورها اتبع الخطوات التالية.

الدخول على الموقع الرسمي لنتائج بوابة الثانوية العامة.

كما يكمنك معرفة التنسيق tansik.egypt تفاصيل تسجيل رغبات الطلاب للجامعات والمعاهد المصرية.

تحديد الشعبة الخاص بكل طالب علمي علوم علمي رياضة, أدبي

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على كلمة بحث .