ترقبوا .. نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

أيام قليلة ويتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، وذلك بعد أن أكد الأستاذ خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2019 وذلك لأول مرة بديلاً عن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام والذي كان يشغل منصب رئيس امتحانات الثانوية العامة لسنوات عديدة نتيجة لوجود مانع يحول دون تقلد الدكتور رضا حجازي لهذا المنصب كرئيس امتحانات الثانوية العامة لوجود نجله هذا العام ضمن الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة، عن انتهاء كافة أعمال التصحيح لجميع المواد، ويتم حالياً العمل على قدم وساق داخل كنترولات الثانوية للانتهاء من أعمال المراجعة والرصد تمهيداً لإعلان النتيجة .

معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر رابط بوابة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة عادة ما يسبقها بيوم إعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية للشعبة العلمية والأدبية، كذلك فإن الأجراء المتبع قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، انعقاد مؤتمر صحفي صباح اليوم الذي ستعلن برئاسة وزير التربية والتعليم للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة والتي يمكن الحصول عليها عبر رابط وزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للطالب برقم الجلوس معرفة نتيجته في الثانوية العامة، وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، يقوم مكتب تنسيق القبول بالجامعات بفتح أبوابه لاستقبال طلاب المرحلة الأولي من تنسيق القبول بالجامعات والتي عادة ما تنتهي بشغل جميع الأماكن في كليات القمة.

أحصل على نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر روابط مصراوي واليوم السابع :-

أهم ما يميز نتيجة الثانوية العامة عن غيرها من النتائج هو قيام أكثر من موقع إلكتروني بالحصول على حقوق عرض نتيجة الثانوية العامة، ومن أشهر تلك المواقع الإلكتروني اليوم السابع من الرابط التالي وكذلك موقع مصراوي من الرابط التالي، وأهم ما يميز تلك الموقع هو قيامها بعرض تفاصيل كثيرة عن نتيجة الطالب وذلك بعرض ترتيب الطالب على مستوى الجمهورية وترتيبه على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية، حيث يعرف الطلاب من خلال هذا الترتيب مدي قبولهم بكليات القمة من عدمه.

كما أننا على أتم الاستعداد لمساعدتكم في معرفة النتيجة، فقط أكتب تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسنقوم بالتواصل معكم بعرض النتيجة بعد اعتمادها.