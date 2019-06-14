” ترقبوا ” نتيجة الدبلومات الفنية 2019 تجاري -صناعى-زراعي برقم الجلوس عبر مركز معلومات وزارة التربية والتعليم نهاية الشهر

نرصد لكم نتائج الدبلومات الفنية نظام 3-5 سنوات في جميع محافظات مصر برقم الجلوس، دبلوم تجارة ودبلوم صناعة ودبلوم زراعة عبر المواقع الرسمية المُهتمة بإعلان نتائج الدبلومات الفنية مثل اليوم السابع، ومصراوى وبوابة فيتو وأيضا موقع بوابة التعليم الفني، حيث يتبقى أيام قليلة ويتم الانتهاء من تجميع درجات الطلاب في مختلف المواد الفنية والعملية، وسوف يتم رفعها على الموقع الالكتروني بوابة التعليم الفني فور ظهورها واعتمادها من سيادة الوزير وزير التعليم الفني.

حيث تم بالأمس انتهاء المصححين في بعض أنحاء الجمهورية، من تصحيح إجابات بعض المواد الأساسية وتم اتخاذ اليوم الجمعة راحة ثم متابعة واستكمال عملية التصحيح غداً السبت في جميع المدارس والكنترولات الفنية.

الاستعلام عن الثانوية الفنية 2019:

يمكن لجميع طلاب الثانوية الفنية دبلوم زراعة ودبلوم تجارة ودبلوم صناعة من الاستعلام عن نتائج الثانوية الفنية من خلال:

1- موقع بوابة التعليم الفني.

2- مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا.

سوف يتم إعلان نتائج الدبلومات الفنية خلال نهاية الشهر الجاري، حيث يواجه بعض المصححين في هذا الوقت الحالي صعوبة في التصحيح نظراً لسوء الأحوال الجوية، وأيضا لما قد يواجه التصحيح الورقى من ملل طوال فترة جلوس المصحح لأوراق إجابات الطلاب.

نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 :

بعد الانتهاء من رصد الدرجات واعتماد النتيجة، سوف يتم إعلان أوائل الدبلومات الفنية بجميع أنحاء الجمهورية، ثم تصبح نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 متوفرة على جميع المواقع الالكترونية المهتمة بخدمة الطلاب وتوفير النتائج لهم، وسوف نتابع دائماً معكم من خلال هذه المقالة أخبار نتائج الدبلومات الفنية 2019 في جميع محافظات الجمهورية.