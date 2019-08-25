ترقبوا… نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

تسيطر الآن على طلبة وطالبات الدبلومات الفنية حالة من التوتر والقلق وذلك بالنسبة لطلاب الدور الثاني للدبلومات الفنية بجميع التخصصات “صناعي – تجاري – زراعي – فندقي” نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، حيث أنه من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2019 أو ما يطلق عليه نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية خلال الساعات القليلة المقبلة.

موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019:-

بالفعل أنتهت أعمال التصحيح لكافة المواد الدراسية المقررة على طلبة وطالبات الدبلومات الفنية للدور الثاني، حيث أن طلاب الدور الثاني أو الملاحق هم الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح في مادة وحتى ثلاث مواد، ولهذا فإن أعمال تصحيح المواد الدراسية للدور الثاني عادة ما تنتهي سريعاً وفي خلال أيام معدودة، ثم تتم بعد ذلك الدخول في مرحلة جديدة وهي مرحلة المراجعة للدرجات المدونة بكراسات الإجابة ومدى مطابقتها مع الدرجات المكتوبة على المرايا بالخارج، ثم أعمال الرصد للدرجات، ثم أعمال المراجعة مرة أخرى ، وأخيراً يتم إرسال النتيجة إلى السيد وزير التربية والتعليم والسيد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني لاعتماد النتيجة.

رابط الحصول على نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2019:-

بعد اعتماد نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية سيتم رفع النتيجة على بوابة مركز المعلومات نتائج الدبلومات الفنية، حتى يستطيع كل طالب معرفة نتيجته من خلال القيام بكتابة رقم جلوسه الذي دخل به امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية ثم اختيار الصناعة وأخيراً الضغط على بحث لتظهر له النتيجة بعد ذلك.

كما أننا على أتم الاستعداد لمساعدتكم في معرفة النتيجة فقط أكتب اسمك ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نقوم بعرض النتيجة بعد اعتمادها لتكون أول من يعرف نتيجته.