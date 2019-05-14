ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2019 – بالاسم ورقم الجلوس استعلم عن نتيجتك

يتابع عن كثب طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية موعد الإعلان عن النتيجة الخاصة بهم، والجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت في محافظة الدقهلية بداية من يوم السبت الحادي عشر من شهر مايو الجاري وسوف تنتهي في يوم السادس عشر من الشهر نفسه، وفي الوقت الحالي تستمر جميع الإدارات والكنترولات المختلفة داخل المحافظة في متابعة أعمال تصحيح أوراق إجابة المواد التي انتهى الطلاب من أداءها في الأيام الماضية.

نتابع مع حضراتكم أول بأول أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، إلى الآن لم يتم تحديد موعد للإعلان عن النتيجة ولكن في الوقت الذي يتم فيه الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة سوف يتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظ وبعدها رفع النتيجة مباشرة على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019

وعلى الجانب الآخر من المتوقع أن ترتفع نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية للآخر العام بعد تأكيد الطلاب على ان الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط بعيدة عن الصعوبة والتعقيد.

يمكنكم متابعة موقعنا لمعرفة آخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، سوف نوفر لكم روابط مباشرة للحصول على النتيجة مباشرة فور الإعلان عنها ورفعها على المواقع الإلكترونية المخصصة لها، فقط باستخدام رقم الجلوس سوف تحصلون على النتيجة بكل سهولة، لذلك عليكم الاحتفاظ به إلى أن يتم الإعلان عن النتيجة.