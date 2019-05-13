ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات 2019

انتهت الامتحانات في بعض المحافظات وينتظرون للتعرف على نتائج نهاية العام الدراسي حيث يمكنهم التعرف علي نتيجتهم بإدخال رقم الجلوس على موقع نتائج المحافظة التابعين لها وذلك بعد اعتماد جميع النتائج من مديرية التربية والتعليم التابعين لها تمهيدا لنشرها على موقع نتائج المحافظة أو تعليقها في المدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني2019

حيث نتابع في جميع محافظات الجمهورية، كل ما يخص بأعمال الكنترول من رصد الدرجات ومراجعتها واعتماد النتائج، والظهور لنتائج المرحلة الابتدائية، الصف الثالث والرابع والخامس والصف السادس الابتدائي بجميع المحافظات، والمرحلة الإعدادية، والشهادة الإعدادية، وذلك بنشره للنتائج عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنشر نتائج نهاية العام الخاص بكل محافظة أو ظهور النتائج ونشرها على شكل قوائم بالمدارس الابتدائية.

نعرض نتائج محافظات القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة وباقي المحافظات، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الترم الثاني، والتي كانت بدأت جميعها في مايو 2019.

نتيجة المرحلة الإعدادية 2019

توزيع درجات المواد