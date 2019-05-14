أعرف نتيجتك|| رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية برقم الجلوس… قريباً

ينتظر طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي الإعلان عن نتيجة الترم الدراسي الثاني في الأيام القريبة القادمة بعد الانتهاء من الامتحانات المقررة في المواد الدراسية المختلفة، والجدير بالذكر أن النتيجة سوف تظهر فور اعتمادها على موقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة وبعدها سوف يمكن لكل طالب الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية برقم الجلوس

نتابع معكم آخر الأخبار الحصرية التي تخص نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، إلى الآن لم يتم الإعلان عن الموعد النهائي لاعتماد النتيجة ورفعها على المواقع المخصصة لها، ولكن تم التأكيد على أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في المواد الدراسية التي أنهى الطلاب أداء الامتحان فيها مستمرة إلى الآن، وفي الأيام القريبة القادمة سوف يتم الإعلان عن النتيجة واعتمادها من قبل المحافظ.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال موقعنا، وللحصول على النتيجة سوف يطلب منكم رقم الجلوس فقط، حيث يتم كتابته في الخانة المخصصة له على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وبعدها سوف تظهر لكم النتيجة على الفور، ولكن انتظروا هذا في الأيام القريبة القادمة بعد رفع النتيجة على الموقع، كما يمكننا تقديم المساعدة لكم من خلال تقديم النتيجة الخاصة لكل طالب فقط كل ما عليكم ترك رقم الجلوس الخاص بكم في تعليف أسفل المقال وفي وقت إعلان النتيجة سوف يتم إرسال النتيجة في رسالة خاصة سرية.