نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة المنيا نرصدها لكم عبر مقالنا اليوم، حيث يترقب الآلاف من طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي موعد إعلان نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة، ونشير إلى أن محافظة المنيا تشمل عدد من الإدارات التعليمية ومنها ” إدارة شمال المنيا، مطاي، جنوب المنيا، أبوقرقاص، دير مواس، مغاغة، بني مزار، سمالوط، ملوي” حيث يترقب جميع الطلاب موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية أخر العام الدراسي 2019، ومن خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” سيكون لما متابعة وتغطية مستمرة نوافكيم من خلالها بأخر التطورات التي تطرأ حول نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا 2019 مع إرفاق رابط الاستعلام فور الإعلان عن اعتمادها من قبل سيادة المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنيا

تم البدء في أعمال كنترولات الإعدادية ب محافظة المنيا يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري تحديداً في تمام الساعة العاشرة صباحاً مع الالتزام بتحري الدقة في تصحيح كراسات الإجابات حتى لا يقع أي ظلم على أحد طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي.

ومن جانبه، أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تنفيذاً لما تهدف إليه التعليم، فقد تم تشكيل لجنة لمتابعة سير علمية التصحيح داخل كنترولات الإعدادية في جميع الإدارات المختلفة بالمنيا، وأكد على أن مقدري الدرجات تم توجيهم بحزم على تحري الدقة في تجميع ورصد درجات جميع الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

عبر الرابط التالي يمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من الاستعلام عن نتائجهم فور الإعلان عنها برقم الجلوس

رابط بوابة المنيا الإلكترونية