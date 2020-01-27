ترقبوا.. نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 محافظة الاسكندرية برقم الجلوس

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية الاستاذ يوسف الديب، بأن عمليات تصحيح كراسات اجابات طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية أوشكت على الانتهاء، وانه بعد أن ينتهي السادة المعلمين من أعمال التصحيح لأوراق إجابات الطلاب سيتم البدء فى أعمال المراجعة، بعدها سوف يتم البدء في رصد الدرجات، تمهيداً لإرسال نتيجة الشهادة الاعدادية إلى السيد محافظ الاسكندرية لاعتماد النتيجة.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 محافظة الاسكندرية برقم الجلوس:-

اشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية الاستاذ يوسف الديب بأنه فور انتهاء أعمال كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية، سوف يتم رفع النتيجة على الرابط الخاص بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية هنا ، ويمكن للطلبة والطالبات في الصف الثالث الاعدادي الدخول على رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية حيث وفت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية أكثر من رابط يمكن خلاله معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020.

كذلك فإنه يمكن لأبناؤنا طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الاسكندرية الحصول على نتيجة الترم الأول 2020 من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق بالاسفل، وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة فور اعتمادها من قبل السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية للترم الأول 2020 نحو 82260 طالب وطالبه موزعين على 331 لجنة، وقد بدأت إمتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية هذا العام من يوم 16 يناير الجاري وأنتهت يوم 23 يناير الجاري.

مع أطيب التمنيات لجميع طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بالاسكندرية بالتوفيق والنجاح ولا تنسوا ترك تعليق بالاسفل يتضمن الاسم ورقم الجلوس.