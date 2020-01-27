ترقبوا.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 برقم الجلوس

يترقب طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة الآن معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020، منذ اليوم الاول لانتهاء أعمال امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2020 والتي بدأت من يوم 16 يناير الجاري وأنتهت يوم الخميس الموافق 24 يناير 2020، حيث أعلنت مصاد داخل كنترول الشهادة الاعدادية بالجيزة، بأنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الاعدادية بالجيزة 2020 خلال الاسبوع الجاري وبحد أقصى بداية الاسبوع المقبل.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 برقم الجلوس:-

واشارت تلك المصادر إلى أنه بعد الانتهاء من كافة الاعمال اللازمة لإعلان نتيجة إعدادية الجيزة ، فإنه سوف يتم إرسال نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الترم الأول لسيادة محافظ الجيزة لإعتمادها وبعد ذلك سوف يتم إعلان نتيجة الاعدادية بالجيزة عبر الرابط التالي، حيث يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بالجيزة الحصول على النتيجة بعد أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة بوضعها على الرابط السابق.

كذلك فإننا على أتم الاستعداد لمساعدة أبناؤنا طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بالجيزة في الحصول على نتيجتهم من خلال متابعة موقعنا وكتابة تعليق يتضمن الاسم ورقم الجلوس في التعليقات وسوف نوافيكم بالرد بعرض النتيجة لتكونوا أول من يعلم النتيجة، وذلك بعد اعتمادها من قبل السيد محافظ الجيزة.

يذكر أنه وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فإن إجازة نصف العام سوف تنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020، ليعود الطلاب إلى مدارسهم عقب انتهاء إجازة نصف العام في الثامن من شهر فبراير المقبل.