ترقبوا نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسكندرية الترم الثانى

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2019 منذ عدة أيام، ومنذ حينها هناك حالة من ترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية الإعلان رسمياً عن نتيجة الشهادة الإعدادية لأخر العام 2019، ومع الترقب والقلق الذي يشعر به طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وكذلك أولياء أمور الطلاب، فقد أعددنا هذا التقرير للتوفير عليكم تعب البحث على المواقع الإلكترونية عن أخبار نتيجة الصف الثالث الإعدادي لنهاية عام 2019، ، وحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية فقد بدأت الامتحانات يوم 11 مايو الحالي، وذلك على مستوى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

هذا وقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بأن عمليات التصحيح واكتب أداء الطلاب والطالبات للامتحانات، حيث يبدأ التصحيح عقب الانتهاء من أداء امتحان كل مادة، لذلك حيث انه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية خلال فترة قريبه، حيث تعودت محافظة الإسكندرية أن تكون من أوائل المحافظات التي يتم إعلان نتائجها، كما حدث بالسنوات السابقة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الثاني ترم ثاني محافظة الإسكندرية

القيام بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية للنتائج 2019

القيام بإدخال رقم الجلوس.

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ومن الجدير بالإشارة أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية يتم إعلانها خلال أسبوع من انتهاء الامتحانات بالمحافظة، هذا وقد انتهت الامتحانات يوم 16 مايو الحالي، لذلك متوقع إعلان النتيجة خلال أيام قليلة وربما الساعات القادمة، لذلك فنحن نمكم نمدكم بأخر الأخبار والتصريحات التي تصدر بخصوص نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة.