ترقبوا.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة القاهرة خلال ساعات عبر هذا الرابط

يترقب طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة ، خاصة بعد التصريحات التي أدلي بها مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الاستاذ محمد عطيه، بأن نتيجة اعدادية القاهرة 2020 سوف يتم إعلانها بعد أن يقوم السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول 2020 للشهادة الاعدادية بالقاهرة، خاصة وأنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح المواد الدراسية المقررة على طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي، ويتم حالياً القيام بأعمال رصد الدرجات والمراجعة.

وأشار الاستاذ محمد عطيه بأنه يقوم بمتابعة أعمال كنترول الشهادة الاعدادية بشكل يومي ومستمر حتى تخرج النتيجة معبرة عن المستوى الحقيقى لكل طالب وطالبه.

أحصل على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر هذا الرابط:-

يمكن لأبناؤنا طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بالقاهرة، الحصول على نتيجة إعدادية القاهرة الترم الأول 2020 وذلك من خلال الرابط الذي خصصته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لإعلان نتيجة الاعدادية بالقاهرة 2020، من هنا، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه ثم الضغط على مفتاح عرض النتيجة، لتظهر له نتيجة الاعدادية بالقاهرة 2020 بشكل مباشر، كما يمكن لابناؤنا طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة الحصول على نتيجتهم بطريقة أخري وهي القيام بكتابة تعليق بالاسفل يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة بعد أن يتم إعتمادها من قبل السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ويبلغ عدد طلاب وطالبات إعدادية القاهرة 2020 نحو 164 ألف طالب وطالبه تم توزيعهم على 707 لجنة امتحانية.