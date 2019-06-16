ترقبوا.. نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 عبر هذا الرابط

نتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2019، وفقاً لما أعلنته وكشفت عنه مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 خلال الساعات القليلة المقبلة، غير أن طريقة إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 هو ما يشغل المسئولين بوزارة التربية والتعليم حالياً، حيث يدرس المسئولون بوزارة التربية والتعليم إعلانها إما بالتقديرات أو بالدرجات وكذلك تكون في شكل تقرير يوضح حالة الطالب وترتيبه بين زملائه في المدرسة والمواد التي يحتاج فيها إلى جهد أكبر في المذاكرة.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019:-

وأشارت تلك المصادر لصحيفة اليوم السابع بأن موعد إعلان النتيجة بعد انتهاء أعمال التصحيح الإلكتروني قد قاربت على الانتهاء، حيث طالب الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بموافاته بما آلت إليه أعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي عبر هذا الرابط بوازرة التربية والتعليم بالضغط هنا

وشدد رئيس قطاع التعليم العام على المدريات التعليمية على ضرورة القيام بملء واستخدام النموذج الذي أعدته وزارة التربية والتعليم على البريد الإلكتروني المعد لذلك بإدارات الإحصاء.

ويمكن لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي ترك رقم الجلوس والاسم وسوف نقوم بعرض نتيجة الصف الأول الثانوي بعد أن يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.