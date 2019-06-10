ترقبوا نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019، ينتظرها الآن الآلاف من طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام، خاصة وبعد إعلان مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قيام وزارة التربية والتعليم بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث ستقوم الوزارة بعقد مؤتمر صحفي من أجل الاعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي وذلك لأول مرة بسبب تطبيق نظام جديد للثانوية العامة، وهو نظام الثانوية التراكمية، يتم حساب المجموع المؤهل للالتحاق بالجامعات من خلال الدرجات التي يحصل عليها في الصفين الثاني والثالث الثانوي العام، أما الصف الأول الثانوي العام فهو عام تدريبي لاتحسب درجات ضمن الدرجات المؤهلة للالتحاق بالجامعات.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019:-

من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة وأن أعمال التصحيح في المراكز الإلكترونية قد أوشكت على الانتهاء حيث كان يتم تصحيح أخر مادة أمتحن فيها طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي وكانت يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019 أمس.

وسيتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا

كذلك فإننا سنقوم معكم بالبحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي لتكون أول من يعلم نتيجته، وذلك من خلال كتابة أسمك ورقم جلوسك فى تعليقات الموقع بالأسفل.

ونتمنى لجميع طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام 2019، التوفيق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد.