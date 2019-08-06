ترقبوا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2019

نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2019، من المقرر أن يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقاً لما أعلنته وأكدت عليه وزارة التعليم العالي والقائمين على أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2019، ثم يبدأ بعدها مكتب تنسيق القبول بالجامعات في تلقي طلبات تقليل الاغتراب من طلاب المرحلتين الأولي والثانية ، سواء كان هذا الاغتراب لكليات مناظرة أو غير مناظره، وبعد الاعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب، سيبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات في تلقي طلبات طلاب المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الثانوية العامة 2019.

كيفية معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2019:-

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات سيتم إعلانها عبر رابط تنسيق القبول بالجامعات، حيث يمكن لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح في الثانوية العامة من معرفة الكلية التي رشحها لهم مكتب التنسيق وفقاً للرغبات التي قاموا بتسجيلها والمتوافقة مع مجموعهم بالثانوية العامة، كما يمكن للطلبة والطالبات طباعة بطاقة الترشيح والتقدم بها مع المستندات الأخرى من صور شخصية وشهادة الميلاد الخاصة وغيرها من المستندات الأخرى التي ستطلبها الكلية المرشح لها الطالب.

وبالنسبة للطلاب الذين تم ترشيحهم لأماكن بعيدة عن محال إقامتهم فيمكنهم الانتظار دون طباعة بطاقة الترشيح ثم تقديم طلباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني عند فتح موقع التنسيق باب تقليل الاغتراب ويجب على الطلاب معرفة شروط تقليل الاغتراب سواء المناظر أو الغير مناظر.