ترقب بداية التسجيل في اختبارات القدرات والشهادات المعادلة 2019 عبر موقع التنسيق الحكومي tansik.egypt.gov.eg

يتابع الطالب المصري أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والتي تنتهي في نهاية يونيو 2019، بعدما تستمر لحوالي شهر، ويتابع التعرف على مواعيد النتائج ومواعيد التسجيل في اختبارات القدرات، والتي تكون للكليات العملية التي قد يلتحق بها الطالب، بعد الانتهاء من الثانوية العامة، ويتابع معكم موقعنا أخبار التسجيل بموقع التنسيق الحكومي، وطريقة التسجيل في القدرات، وموعد بداية اختبارات القدرات 2019.

وتقوم العديد من الكليات العملية، مثل كليات الهندية والفنون الجميلة والتطبيقية وكذلك كليات التربية الرياضية، بالتأكيد على أن يكون الطالب المتقدم إليها حاصلا على درجة النجاح في اختبار القدرات، والذي يشترط القيام به قبل التقدم إليها، وقبل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، والتي يقوم الطالب بالتقديم فيها بعد الانتهاء من أداء الامتحانات بشكل مباشر، ويقوم موقع التنسيق الحكومي بالاستئثار بتلك الخدمة، ويتيح للطالب سبل التسجيل فيه وإدخال البيانات والتعرف على مواعيد أداء اختبارات القدرات، وأماكن الاختبارت أيضا.

التسجيل في اختبارات القدرات

موعد التسجيل في اختبارات القدرات

يتابع طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام 2019، والتي تنتهي في نهاية يونيه 2019، على أن يبدأ موقع التنسيق الحكومي tansik.egypt.gov.eg باستقبال طلبات التسجيل في اختبارات القدرات للكليات العملية المختلفة بعد انتهاء الامتحانات ب 72 ساعة، هذا ما تم الإعلان عنه عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

طريقة تسجيل اختبارات القدرات

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg. افتح صفحة التسجيل واكتب الرقم القومي ورقم الجلوس والبيانات المطلوبة. يختار الطالب الكلية المراد أداء اختبارات القدرات لها يقوم بحفظ البيانات وتسجيل الخروج..

وتكون الكليات والمعاهد المختلفة، الكليات العملية، التي يختارها الطالب، والتي يتم تحديد موعد أداء اختبارات القدرات فيها، على موقع التنسيق، ملتزمة بالمواعيد التي يتم تحديدها عبر موقع التنسيق الحكومي، كما يجدر الإشارة إلى أن الطالب الذي لم يوفّق في النجاح في اختبارا القدرات، الطالب الراسب في الاختبار، لا يحق له التقدم من جديد لأداء نفس الاختبار، وتكون الكليات العملية ملتزمة ايضا بعدم السماح للطلاب الراسبين بالتقدم من جديد لأداء الاختبار في حال فشل في المرة الأولى.