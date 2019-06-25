ترقب نتيجة الدبلومات الفنية الدول الاول 2019 برقم الجلوس “تجاري وصناعي وزاعي وفندقي ” عبر بوابة التعليم الفني

نستعرض لكم جميع الطلاب والطالبات الشهادة الدبلومات الفنية أخبار حول نتائج الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 و5 سنوات عبر الرابط الرسمي بوابة التعليم الفني المخصص لمعرفة نتائج الدبلومات الفنية بجميع الشعب تجاري وصناعي وزراعي وفندقي نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات ،.حيث يترقب الآلاف من طلاب الدبلومات الفنية 2019 النتائج بجميع الشعب بالمحافظات الجمهورية في وسط قلق والتوتر بلحظة إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي للبوابة المصرية للتعليم الفني التابعة بوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

بعد الانتهاء من اداء الامتحانات الدبلومات الفنية بجميع الشعب الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي والتمريض يترقبون الكثير من جميع المحافظات ظهور إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019،حيث صرح مسئول من وزارة التربية والتعليم بأن قريبا سيتم ظهور إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في أواخر شهر يونيو واعتمادها رسميا والاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع الشعب والأقسام عبر البوابة الرسمية بالتعليم الفني.

رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بجميع الشعب والأقسام من خلال الخطوات التالية