ترقب نتيجة الدبلومات الفنية 2019 موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 أحد التساؤلات التي تراود ما يقرب من 757 طالب وطالبة، هم قوام الطلاب في الشعب الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، حيث من المنتظر أن يعلن موقع وزارة التربية والتعليم وغبر خدمات البوابة الإلكترونية للتعليم الفني، عن رابط استعلام نتائج الدبلوم الفني الصناعي والزراعي والتجاري برقم الجلوس خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصةً بعد الإشارة إلى موعد إعلان النتائج وفق التقديرات الأولية المبنية على سير أعمال الكنترول في تصحيح إجابات طلاب السهادات الفنية الثلاثة للدارسين بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات.

أفادت مصادر نقلاً عن تصريحات نسبت إلى مصادر في التعليم الفني، لدخول أعمال التصحيح في مرحلة المراجعة والرصد وحصر أوائل الطلاب في الشعب الفنية الثلاثة، تمهيداً لحصر النتائج النهائية إعداد تقرير عن نسبة النجاح العامة في نتيجة الدور الأول من امتحانات شهادة الدبلومات 2019، وإحصائيات النجاح لكل شغبة فنية على حدى، فيما ينتظر الطلاب وأولياء الأمور تحديد وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع موعد ظهور النتائج واعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وفتح رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس من البوابة المصرية للتعليم الفني.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

بوابة التعليم الفني ستكون من أولي مواقع الإعلان عن روابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في الشهادات الفنية الثلاثة بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات، وكان نائب وزير التربية والتعلي لشؤون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد قد صرح، بانه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول نهاية شهر يونيو 2019 الجاري، عقب انتهاء عمليات المراجعة ورصد الدرجات وتحديد أوائل الشهادات الفنية، حيث يستغرق هذا العمل بعض الوقت، فس ظل التشديد بمراعاة أقصى عوامل الدقة والحظر.

روابط نتيجة شهادة الدبلومات 2019

متابع موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وخاصة البوابة الإلكترونية لخدمات التعليم الفني “البوابة المصرية للتعليم الفني“، لحين تفعيل رابط استخراج درجات شهادة الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية