ترقب نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 من وزارة التربية والتعليم بعد المؤتمر الصحفي اليوم

يترقب طلاب الصف الأول الثانوي اعلان نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني لكل الطلاب عقب عقد وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الاثنين للكشف عن نسب نجاح الطلاب ومدى نجاح منظومة التعليم الجديدة والتى تطبق للمرة الأولى على طلاب الصف الأول الثانوي.

طريقة ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

من المنتظر أن تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم وكذلك عبر منصة LMS عبر أجهزة التابلت لكل الطلاب، حيث قام مسئولوا IT بملئ إستمارات الطلاب فى الصف الأول الثانوي بشكل كبير وهو الأمر الذى تقوم على أساسه وزارة التربية والتعليم بإرسال نتائج الطلاب.

نظام شهادات الصف الأول الثانوي

كانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن شهادات الصف الأول الثانوي ستشمل تقرير كامل عن مستواه وكذلك نقاط القوة والضعف وطريقة تحسين نقاط الضعف وترتيبه بين زملائه فى نفس المدرسة من أجل تحسين مستواه فى الصفوف الثاني والثالث الثانوي.

هذا وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن الصف الأول الثانوي سيكون تجريبي بالكامل بينما سيتم حساب درجات الطلاب فى الصفوف الثاني والثالث الثانوي ليتم احتساب درجاتهم ضمن الدرجات المؤهلة للكليات والتى تحسب عبر نظام تنسيق الجامعات لكل الطلاب.

هذا ونتابع عبر موقع “كلمة” كل جديد حول نتيجة الصف الأول الثانوي كما سنعلن تقريرا كاملا عن أهم النقاط التى ترد فى المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حول نتيجة الصف الأول الثانوي لكل الطلاب.