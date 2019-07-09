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“ترقب نتيجة” الصف الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بالعراق 2019

كتب أسامة محمدفي آخر تحديث
“ترقب نتيجة” الصف الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بالعراق 2019
نتيجة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي 2019

ينتظر العديد من الطلاب بدولة العراق ظهور “نتيجة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي” لعام 2019، فسوف يوفر موقع وزارة التربية العراقية نتيجة الثالث والسادس لجميع الطلاب بجميع محافظات العراق من خلال رقم التسجيل، وقد وردت أنباء عن احتمالية ظهور النتيجة يوم 10 يوليو الجاري وفق ما اعلنه موقع التربية العراقية، ويحتل البحث عن نتيجة الثالث متوسط أهمية كبيرة وبحث كبير لدي جميع الطلاب من أجل الاطمئنان علي بيان ودرجات نجاحهم.

نتيجة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي 2019
نتيجة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي 2019

رابط ظهور نتيجة الثالث المتوسط  والسادس الإعدادي بالعراق 2019

رابط نتيجة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي 2019
رابط نتيجة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي 2019

نتيجة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي في العراق 2019

أعلنت وزارة التربية العراقية أن نسب نجاح الصف الثالث المتوسط بلغت 93% لمادة اللغة العربية، ومادة الرياضيات بلغت 86%، ومادة اللغة الانجليزية بلغت 78%، ومادة الاجتماعيات 69%، ومادة الأحياء 93%، ومادة الفيزياء 90%، ومادة الكيمياء 93%، ومادة التربية الإسلامية 97%، وسوف يتم ظهور النتيجة عبر عدة مواقع اخري توفرها وزارة التربية العراقية وهي موقع النجاح العراقي، وموقع نجاح أيضاً فكلاهما يوفر لجميع الطلاب الحصول علي النتيجة بجانب موقع وزارة التربية العراقية وذلك تسهيلاً علي جميع الطلاب، وهناك ميزه يقدمها موقع وزارة التربية العراقية بأنه سيوفر النتيجة بصيغة PDF لجميع الطلاب، بالتوفيق لجميع الطلبة.

 

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عن الكاتب

أسامة محمد

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