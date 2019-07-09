“ترقب نتيجة” الصف الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بالعراق 2019

ينتظر العديد من الطلاب بدولة العراق ظهور “نتيجة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي” لعام 2019، فسوف يوفر موقع وزارة التربية العراقية نتيجة الثالث والسادس لجميع الطلاب بجميع محافظات العراق من خلال رقم التسجيل، وقد وردت أنباء عن احتمالية ظهور النتيجة يوم 10 يوليو الجاري وفق ما اعلنه موقع التربية العراقية، ويحتل البحث عن نتيجة الثالث متوسط أهمية كبيرة وبحث كبير لدي جميع الطلاب من أجل الاطمئنان علي بيان ودرجات نجاحهم.

رابط ظهور نتيجة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بالعراق 2019

أعلنت وزارة التربية بالعراق أنه سيتم ظهور النتائج عبر الرابط الأتي: موقع التربية العراقية لنتائج الثالث والسادس متوسط 2019، ثم يتم أدخال رقم التسجيل الخاص بكل طالب.

نتيجة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي في العراق 2019



أعلنت وزارة التربية العراقية أن نسب نجاح الصف الثالث المتوسط بلغت 93% لمادة اللغة العربية، ومادة الرياضيات بلغت 86%، ومادة اللغة الانجليزية بلغت 78%، ومادة الاجتماعيات 69%، ومادة الأحياء 93%، ومادة الفيزياء 90%، ومادة الكيمياء 93%، ومادة التربية الإسلامية 97%، وسوف يتم ظهور النتيجة عبر عدة مواقع اخري توفرها وزارة التربية العراقية وهي موقع النجاح العراقي، وموقع نجاح أيضاً فكلاهما يوفر لجميع الطلاب الحصول علي النتيجة بجانب موقع وزارة التربية العراقية وذلك تسهيلاً علي جميع الطلاب، وهناك ميزه يقدمها موقع وزارة التربية العراقية بأنه سيوفر النتيجة بصيغة PDF لجميع الطلاب، بالتوفيق لجميع الطلبة.