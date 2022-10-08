تسجيل اختبار القدرات جامعة الكويت 2022.. تعرف على الموعد ورابط التقديم

بواسطة محمود عطا الله
التسجيل في اختبارات جامعة الكويت التسجيل في اختبارات جامعة الكويت

أُعلن في الكويت، عن مواعيد التسجيل في اختبارات القدرات جامعة الكويت 2022، كما كشفت الجامعة عن رابط التسجيل في القدرات للعام الدراسي 2023/2022 لطلبة الثانوية العامة، ويعتبر خوض والحصول على شهادة النجاح في اختبارات القدرات خطوة مهمة للالتحاق بعدد من الكليات داخل جامعة الكويت، هذا وقد كشفت الجامعة عن خطوات التسجيل للراغبين من الطلبة.

التسجيل في اختبارات القدرات جامعة الكويت 2023/2022

موعد التسجيل في اختبار القدرات جامعة الكويت تبدأ من الساعة 10 صباحًأ من يوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 وتستمر عمليات التسجيل الإلكتروني أون لاين حتى استكمال العدد المطلوب، التسجيل يحق لجميع طلبة الثانوية العامة من الصف الثاني عشر وما يعادله، وخريجي الثانوية العامة.

رابط التسجيل في اختبار القدرات 2022

كما ذكرنا موعد التسجيل سوف يكون بداية من العاشرة صباح الإثنين 10 أكتوبر 2022، الاختبارات سوف تكون أيام السبت الموافق 29 أكتوبر 2022 و السبت 26 نوفمبر 2022 و السبت الموافق 10 ديسمبر 2022، على الطالب قراءة الإرشادات قبل التسجيل، رابط التسجيل في اختبارات القدرات 2022 الكويت هو:
https://portal.ku.edu.kw/kustatic/placement/index.htm
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح في تلك الاختبارات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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