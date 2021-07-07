تسجيل الاساتذة في الرقمنة عبر فضاء الاساتذة وزارة التربية الوطنية

يبحث الكثير من المعلمين عن كيفية تسجيل الاساتذة في الرقمنة وأيضاً التسجيل في فضاء الاساتذة للتعليم عن بعد، وهذا النظام يقدم العديد من الخدمات التعليمية الخاصة بجميع المعلمين، وفي هذه المنصة توجد العديد من الخدمات التعليمية في نظام إلكتروني.

تسجيل الاساتذة في الرقمنة

يبحث الكثير من المعلمين عن كيفية التسجيل في هذا النظام الالكتروني الذي يساعد في نمو النظام التعليمي الجزائري ويقدم العديد من النصائح التي تفيد في معرفة التعامل مع الأنظمة الإلكترونية، وهذه هي خطوات التسجيل في نظام الاساتذة الرقمي:

أولا: يكون الأستاذ المقدم على الموقع حامل لشهادة عمل بها، ويكون بها الرقم التعريفي الوطني وتكون الشهادة مختومة من مدير المؤسسة العامل بها الأستاذ.

ثانيا: قم بتسجيل الدخول إلى فضاء الاساتذة

ثالثا: قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بدقة شديدة وذلك للتسجيل والتوقيع عليها.

رابعا: ثم بعد ذلك يتم مراجعة الاستمارة التي قمت بتسجيلها، ثم يتم طباعتها وتسليمها لمدير المؤسسة وبعد ذلك يقوم بالتوقيع عليها، ثم يتم تسليم المعلم إيصال يفيد باستلام هذه الاستمارة.

فضاء الاساتذة

وهذا النظام الرقمي قامت بإنشائه وزارة التربية الوطنية الجزائرية، وقاموا بتفعيل نظام الرقمنة في التعليم الجزائري وذلك من أجل رفع مستوى الطلاب في التعليم الإلكتروني لأنه من أفضل النظم حاليا وأفرها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالظروف التي يشهدها العالم، كما تسعى أيضا وزارة التربية الوطنية الجزائرية برفع مستوى المعلم الجزائري بتوفير كل الوسائل التي تساعده على التعامل مع الأنظمة الإلكترونية التي تساعد الطلاب على فهم المناهج بالطريقة الحديثة.

وزارة التربية الوطنية

يعدموقع فضاء الاساتذة من أفضل المواقع الإلكترونية التي تساعد المعلمين في الجزائر على فهم المنصات الإلكترونية وتعليمها للطلاب وذلك ضمن خطة تطوير نظام الرقمنة في التعليم الجزائري، لذا يبحث المعلمون عن تسجيل الاساتذة في الرقمنة لتحقيق نهضة تعليمية كبيرة.