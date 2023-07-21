تسجيل التطبيقي للمستجدين 2024/2023 e.paaet.edu.kw

ننشر من خلال هذا التقرير رابط تسجيل التطبيقي للطلبة المستجدين بالكويت للعام الدراسي القادم 2024/2023، هذا وقد أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عن فتح باب التقديم أون لاين لحملة الثانوية العامة من يوم الخميس 20 يوليو 2023 حتى يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023، وتنظم الهيئة حاليًا حملة إرشادية في جناح مميز بمجمع الأفنيوز لتعريف الراغبين بالالتحاق بالهيئة بكافة كليات ومعاهد الهيئة والتخصصات ومجالات العمل لكل تخصص.

التسجيل في التعليم التطبيقي للمستجدين 2023 نسب القبول

نسب القبول لمن يحق له التقديم على رابط التسجيل للتعليم التطبيقي 2023-2024 للطلبة المستجدين تتراوح بين 55% حتى 80% للقبول في كليات الهيئة، ومن 50% حتى 60% للقبول في معاهد الهيئة المتنوعة، ينظم اتحاد طلبة التطبيقي لقاءات مع الطلبة المستجدين في ديوان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالعديلية حاليًا، وتعتبر الدراسة في التطبيقي واحدة من خطط الدراسة الجامعية التي تُقدمها وزارة التعليم العالي للطلبة.



رابط تسجيل التطبيقي للمستجدين 2023

تضم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مجموعة مميزة من الكليات والمعاهد التي تزود سوق العمل الكويتي بكفاءات فنية وطنية مدربة على أعلى مستوى، وتطبق الهيئة أفضل المناهج عالميًا في الكثير من التخصصات التي يحتاج لها سوق العمل، كم أنها مزودة بأحدث التجهيزات، رابط تسجيل التطبيقي للمستجدين 2023-2024 هو:

https://pas.paaet.edu.kw/applicant/applicant/login

من المرتقب أن تُعلن الهيئة عن نتائج قبول التطبيقي للطلبة المستجدين بعد ساعات قليلة من غلق باب التسجيل.

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.