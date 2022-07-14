تسجيل التعليم التطبيقي 2023/2022.. تعرف على رابط التقديم للطلبة المستجدين

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2023/2022 للطلبة المستجدين من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها الراغبين في الالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تسجيل التعليم التطبيقي 2023 الكويت للطلبة المستجدين، يأتي بيان الهيئة بخصوص فتح باب التقديم في كلياتها ومعاهدها بعد تساؤلات كثيرة من الطلبة وأولياء الأمور.

تسجيل التعليم التطبيقي 2023/2022 للطلبة المستجدين الكويت

موعد التسجيل في التعليم التطبيقي يبدأ من الأحد 17 يوليو 2022 حتى يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022.

رابط التسجيل في التعليم التطبيقي من هنا

سوف يتم الكشف عن التخصصات والنسب المئوية المطلوبة قبل ساعات من فتح القبول.

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من المرتقب أن يتم الكشف عن نسب القبول في التطبيقي 2023 يوم السبت القادم، أي قبل 24 ساعة من فتح باب القبول، هذا ويذكر أن وزراة التعليم العالي توفر الكثير من الخطط الجامعية للطلبة الكويتيين من حملة الثانوية العامة.