تسجيل الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم البوابة التعليمية خدمات ولي الأمر

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي خدمات البوابة التعليمية ولي الأمر، لتسجيل طالب جديد في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2019-2020، حيث يتواصل التسجيل الإلكتروني للطلاب المستجدين والتي تتم عبر تقديم طلب تقديم طالب جديد بناء على شروط القبول والتسجيل وعلى راسها الشريحة العمرية للقبول، والتي وردت في بيان التعليمات الخاصة بإجراءات التقديم للصف الأول الابتدائي لولي الأمر للمدارس الرسمية فقط.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح تسجيل الصف الأول الابتدائي خلال الفترة من الأول من يونيو 2019 وحتى 30-6-2019، من خلال الخدمات الإلكترونية بوابة مركز المعلومات خدمات ولي الأمر، وسنرفق لكم رابط القبول والتسجيل، لسهول الدخول وإدخال البيانات المطلوبة، ومنها اسم المدرسة التي يرغب ولي الأمر التقديم عليها من بين قائمة المدارس المتاح له التسجيل عليها، حيث يحق لولي الأمر التقديم على أكثر من مدرية باستخدام الرقم القومي للطفل.

تعليمات تسجيل الصف الأول الابتدائي 2019-2020

وزارة التربية والتعليم حددت ضوابط تسجيل الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2019-2020، من خلال نشر مجموعة من التعليمات التي ستسهل على ولي الأمر عملية التسجيل وتلك التعليمات تطبق على المدارس الرسمية فقط، ويمكن لولي الأمر ترتيب رغبات التقديم على المدارس حال تسجيل الطلب في اكثر من المدرسة، غير أن عملية القبول ستعتمد على تنسيق القبول بالابتدائي الخاص بالمدارس، وللتعرف على باقي التفاصيل إليكم نص التعليمات التي وردت بهذا الشأن.

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الابتدائي

يستقبل موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني من خلال بوابة مركز المعلومات وعبر خدمات ولي الأمر، طلبات تقديم الصف الأول الابتدائي 2020 – 2019، بعد تسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم القومي للطفل وسنة الميلاد ومحافظة الميلاد والنوع.