تسجيل المدارس الابتدائية 2023/2022 في الكويت.. تعرف على موعد وطريقة التقديم والمستندات المطلوبة
أعلنت وزارة التربية رسميًا عن تفاصيل تسجيل التلاميذ الجدد في المدارس الابتدائية للعام الدراسي 2023/2022 في الكويت، وحددت موعد وطريقة التقديم من قبل أولياء أمور الطلبة المستجدين، هذا وقد قالت الوزارة في بيانها، أن بدء التسجيل للتلاميذ الجدد في المرحلة الابتدائية يبدأ من غدًا الأحد الموافق 3 أبريل 2022.
المستندات المطلوبة للتسجيل في المدارس الابتدائية 2023/2022 الكويت
- طريقة تسجيل التلاميذ المستجدين للصف الأول الابتدائي حسب العنوان التابع للمنطقة التعليمية، على أن يتم اصطحاب المستندات المطلوبة.
- المستندات والأوراق المطلوبة لتسجيل الطلبة الجدد في المدارس الابتدائية في الكويت هي شهادة الجنسية الأصلية للوالد والبطاقة المدنية صورتين عن كل منهما.
- شهادة الميلاد للطالب المستجد وصورتين عنها.
- عدد أربع صور شخصية حديثة للتلميذ مقاس الصورة 4 في 6.
- البطاقة المدنية الأصلية للطالب وصورتين عنها.
- البطاقة الصحية وهي نتيجة الفحص الطبي للتلميذ الذي يُثبت لياقته الصحية.