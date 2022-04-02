تسجيل المدارس الابتدائية 2023/2022 في الكويت.. تعرف على موعد وطريقة التقديم والمستندات المطلوبة

بواسطة محمود عطا الله
تسجيل المدارس الابتدائية الكويت تسجيل المدارس الابتدائية الكويت 2023/2022

أعلنت وزارة التربية رسميًا عن تفاصيل تسجيل التلاميذ الجدد في المدارس الابتدائية للعام الدراسي 2023/2022 في الكويت، وحددت موعد وطريقة التقديم من قبل أولياء أمور الطلبة المستجدين، هذا وقد قالت الوزارة في بيانها، أن بدء التسجيل للتلاميذ الجدد في المرحلة الابتدائية يبدأ من غدًا الأحد الموافق 3 أبريل 2022.

المستندات المطلوبة للتسجيل في المدارس الابتدائية 2023/2022 الكويت

  • طريقة تسجيل التلاميذ المستجدين للصف الأول الابتدائي حسب العنوان التابع للمنطقة التعليمية، على أن يتم اصطحاب المستندات المطلوبة.
  • المستندات والأوراق المطلوبة لتسجيل الطلبة الجدد في المدارس الابتدائية في الكويت هي شهادة الجنسية الأصلية للوالد والبطاقة المدنية صورتين عن كل منهما.
  • شهادة الميلاد للطالب المستجد وصورتين عنها.
  • عدد أربع صور شخصية حديثة للتلميذ مقاس الصورة 4 في 6.
  • البطاقة المدنية الأصلية للطالب وصورتين عنها.
  • البطاقة الصحية وهي نتيجة الفحص الطبي للتلميذ الذي يُثبت لياقته الصحية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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