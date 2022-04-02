تسجيل المدارس الابتدائية 2023/2022 في الكويت.. تعرف على موعد وطريقة التقديم والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية رسميًا عن تفاصيل تسجيل التلاميذ الجدد في المدارس الابتدائية للعام الدراسي 2023/2022 في الكويت، وحددت موعد وطريقة التقديم من قبل أولياء أمور الطلبة المستجدين، هذا وقد قالت الوزارة في بيانها، أن بدء التسجيل للتلاميذ الجدد في المرحلة الابتدائية يبدأ من غدًا الأحد الموافق 3 أبريل 2022.

المستندات المطلوبة للتسجيل في المدارس الابتدائية 2023/2022 الكويت