تسجيل بيانات رياض الاطفال| رابط تقديم رياض الاطفال 2019 للمدارس الرسمية واللغات المتميزة بالقاهرة

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية المتميزة للغات، والمدارس الرسمية لغات من خلال الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية، وهذا في الفترة التي تترواح بين 1 يونيو 2019، وحتى 30 يونيو 2019، في السياق التالي نرصد لكم رابط التقديم للمدارس الرسمية واللغات المتميزة بالقاهرة الكبرى، نتابع معكم في تغطية مباشرة للتعرف على الروابط المباشرة للتقديم وشروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال.
تقديم رياض الاطفال 2019 للمدارس الرسمية واللغات المتميزة بالقاهرة
يستمر التقديم لمرحلة رياض الأطفال حتى يوم الأحد الموافق 30-6-2019، ويتم غلق مواقع التقديم الإلكتروني في يوم 7 يوليو، ولن ينظر إلى أي طلبات بعد الموعد.
من خلال موقع كلمة نتابع معكم ونلقي الضوء على رابط تقديم رياض الأطفال 2019 للمدارس الرسمية واللغات المتميزة بالقاهرة حيث يمكنك الدخول إلى هذا الرابط واتباع التعليمات، بالضغط على أيقونة “اضغط هنا لاختيار الادارة التابع لها والتسجيل” لتنتقل إلى صفحة الإدارات التعليمية لاختيار منها الإدارة التي تتبعها، لتنتقل إلى صفحة ملء البيانات.
شروط للتقدم لرياض الأطفال 2019-2020
قامت وزارة التربية والتعليم بوضع الشروط التي يجب الاطلاع عليها وقراءتها قبل التقديم للمدارس الرسمية ومدارس اللغات المتميزة بمحافظة القاهرة، ونصت الشروط على :
- سيتم التقديم لمرحلة رياض الاطفال للمدارس الرسمية لغات و المدارس الرسمية المتميزة للغات على الموقع الالكتروني للإدارة التعليمية
- سيتم التسجيل على الموقع خلال الفترة 1-6-2019 وحتي 30-6-2019 وسيغلق الموقع 7-7-2019 ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لآي طلبات بعد هذا الموعد
- التزام المدارس بعدم قبول اي ملفات ورقية من ولى الامر اثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول
- التقديم لولى الامر ببطاقة الرقم القومى لمحافظة القاهرة فقط محل الاقامة محافظة القاهرة
- التسجيل على الموقع الالكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة و اذا تم القبول علي الموقع لابد من طبع استمارة اتمام التسجيل لحين تقديمها الي المدرسة مع المستندات المطلوبة
- اى تزوير او خطأ في البيانات يتحمل ولى الامر المسؤلية القانونية
- متابعة النتائج مسؤلية ولى الامر فقط في المدة المحددة
- دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يوم والا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من علي الموقع
- يمكن لولي الامر اختيار مدرسة واحدة للتسجيل للمدارس الرسمية المتميزة ( المستقبل ) ولا تخضع للمربع السكنى
- يمكن لولى الامر اختيار تسجيل مدرسة واحدة فقط للمدارس الرسمية لغات ( التجريبية ) حسب المربع السكنى فقط محافظة القاهرة
- يمكن لولى الامر اختيار التسجيل مرة واحدة لكلاً من مدارس المستقبل و التجريبية معاً وتكون الاولوية في التسكين حسب اختيارة اولاً لمدارس المستقبل و يكون التسكين من الاكبر للآصغر سنا
- إعلان نتائج القبول بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من اعمال التنسيق
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