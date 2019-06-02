تسجيل بيانات رياض الاطفال| رابط تقديم رياض الاطفال 2019 للمدارس الرسمية واللغات المتميزة بالقاهرة

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية المتميزة للغات، والمدارس الرسمية لغات من خلال الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية، وهذا في الفترة التي تترواح بين 1 يونيو 2019، وحتى 30 يونيو 2019، في السياق التالي نرصد لكم رابط التقديم للمدارس الرسمية واللغات المتميزة بالقاهرة الكبرى، نتابع معكم في تغطية مباشرة للتعرف على الروابط المباشرة للتقديم وشروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال.

تقديم رياض الاطفال 2019 للمدارس الرسمية واللغات المتميزة بالقاهرة

يستمر التقديم لمرحلة رياض الأطفال حتى يوم الأحد الموافق 30-6-2019، ويتم غلق مواقع التقديم الإلكتروني في يوم 7 يوليو، ولن ينظر إلى أي طلبات بعد الموعد.

من خلال موقع كلمة نتابع معكم ونلقي الضوء على رابط تقديم رياض الأطفال 2019 للمدارس الرسمية واللغات المتميزة بالقاهرة حيث يمكنك الدخول إلى هذا الرابط واتباع التعليمات، بالضغط على أيقونة “اضغط هنا لاختيار الادارة التابع لها والتسجيل” لتنتقل إلى صفحة الإدارات التعليمية لاختيار منها الإدارة التي تتبعها، لتنتقل إلى صفحة ملء البيانات.

شروط للتقدم لرياض الأطفال 2019-2020

قامت وزارة التربية والتعليم بوضع الشروط التي يجب الاطلاع عليها وقراءتها قبل التقديم للمدارس الرسمية ومدارس اللغات المتميزة بمحافظة القاهرة، ونصت الشروط على :