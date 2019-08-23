تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2019 والكليات المتاحة لطلاب القسم العلمي والأدبي

بدء تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2019 لطلاب الثانوية العامة بحد ادني 50% لطلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، من خلال موقع التنسيق على بوابة الحكومة المصرية، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تقديم المرحلة الثالثة من تنسيق القبول في الجامعات للعام الدراسي 2019-2020، عقب انتهاء مرحلة تقديم طلبات التحويل بين الكليات وظهور نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق على مستوى جميع المحافظات.

وزارة التعليم العالي أشارت لبدء استقبال طلبات تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2019 من الطلاب والطالبات الحاصلين على مجموعة 50% فأكثر من طلاب الشعبة العلمية والأدبية، بجانب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المتخلفين عن التسجيل في المرحلة الأولى والثانية، وعلى الطلاب والطالبات الدخول على موقع التنسيق والإطلاع على دليل الطالبا وبيان الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق 2019.

تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2019

بوابة الحكومة المصرية وعبر خدمات مكتب التنسيق الإلكتروني، فعلت رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019، حيث يمكنكم الدخول على بوابة الحكومة المصرية خدمات التنسيق الإلكتروني للجامعات، وإدخال البيانات الرسمية وعلى رأسها تحديد اسم الشهادة ورقم الجلوس والرقم السري، ثم تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة من التنسيق، والتي سيتم إرجاء إعلان نتيجتها، حتى انتهاء امتحانات الدور الثاني وإعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2019، ثم يعاد فتح رابط موقع التنسيق لاستقبال الرغبات.

وزارة التعليم العالي أشارت لعدد الطلاب المنتظر تسجيل رغبات التقديم على الكليات والمعاهد لهم، ضمن تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2019 الدور الأول، حيث يبلغ عدد الطلاب والطالبات 84872 طالب وطالبة، منهم 63318 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و 21554 طالب وطالبة في القسم الأدبي، وذلك لحين ظهور نتيجة الدور الثاني واستكمال عملية التسجيل.