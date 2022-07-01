تسجيل جامعة الكويت 2023.. تعرف على رابط التقديم ونسب القبول للعام الدراسي الجديد

أعلنت عمادة التسجيل والقبول عن موعد التسجيل للطلبة الجدد في جامعة الكويت للعام الدراسي 2022-2023 الجديد القادم، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط تسجيل جامعة الكويت 2023 ونسب القبول لحملة الثانوية العامة، كما نُقدم لكم خطوات تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة، يذكر أن نتيجة الثانوية العامة بدولة الكويت قد ظهرت يوم الأحد الماضي.

نسب القبول جامعة الكويت للعام الدراسي 2022-2023

تبدأ فترة تقديم طلبات الالتحاق إلكترونيًا على رابط تسجيل جامعة الكويت 2023 للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات خلال الفترة من يوم السبت 16 يوليو 2022 حتى يوم الأربعاء 27 يوليو 2022، نسب القبول في جامعة الكويت للعام الدراسي الجديد 2022-2023 هي: الحد الأدني للقبول للقسم العلمي 70% في حين الحد الأدني للقبول للقسم الأدبي 78%.



طريقة التقديم الإلكتروني في جامعة الكويت 2023

أول خطوة هي الذهاب لرابط موقع التقديم في جامعة الكويت.

تسجيل الدخول يتم عبر الرقم المدني: اسم المستخدم هو الرقم المدني، وآخر خمسة أرقام من الرقم المدني هم كلمة السر.

بعد الدخول على حسابك بموقع التسجيل في جامعة الكويت، تقوم بقراءة المعلومات جيدًا لأنها مهمة.

تختار بعد ذلك تقديم طلب التحاق.

تقوم بكتابة المعلومات المطلوبة وتستخدم في ذلك جواز سفرك.

يوجد في التسجيل استفسار حول إنك تعمل في جهة حكومية، في حال عدم عملك سوف تستلم إعانة، في خطوة الأيبان، يجب إدخال أيبان خاص بك حيث تنزل لك الإعانة المالية به.

الصفحة التالية تحدد اسم مدرستك.

الصفحة التالية سوف تكون اختيار الرغبات.

يمكنك تعديل رغباتك حتى موعد نهاية فترة التسجيل.

تقدم طلب الالتحاق.

تقوم برفع المستندات المطلوبة.

رابط تسجيل جامعة الكويت 2023

يذكر أنه بعد نهاية فترة التقديم لجامعة الكويت للعام الدراسي الجديد، سوف يتم مراجعة طلبات التقديم، بعدها سوف تعلن الجامعة عن نتائج القبول التي ينتظرها الجميع، رابط تسجيل جامعة الكويت 2023 هو:

https://portal.ku.edu.kw/admission

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والقبول في الكلية التي يرغب في الالتحاق بها لقضاء حياة جامعية سعيدة ومفيدة ومثمرة.