تسجيل رياض الأطفال 2022/2021 في الكويت أون لاين

بواسطة محمود عطا الله
التسجيل في رياض الأطفال 2021 الكويت التسجيل في رياض الأطفال 2021 الكويت

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لمرحلة الروضة في الكويت للموسم الدراسي الجديد 2022/2021 لفترة استثنائية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في رياض الأطفال 2021 في الكويت، كما نستعرض معكم خطوات التسجيل على الرابط الرسمي، يذكر أن العام الدراسي الجديد في دولة الكويت لكل المراحل الدراسية، وقد وضعت الوزارة آلية عمل الدراسة لكل مرحلة.

1 خطوات التسجيل في رياض الأطفال 2021
2 رابط التسجيل في رياض الأطفال 2021 الكويت

خطوات التسجيل في رياض الأطفال 2021

  • أعلنت وزارة التربية أن التسجيل سوف يكون عبر خدماتها الإلكترونية على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت.
  • يبدأ التسجيل في مرحلة رياض الأطفال بالكويت من يوم الثلاثاء 21 سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021.
  • رابط التسجيل في الروضة 2021 الكويت هو www.moe.edu.kw
  • تختار الخدمات الإلكترونية.
  • تختار خدمات الطلاب.
  • ثم تختار خدمة التسجيل في رياض الأطفال.
  • تقوم بتسجيل الدخول أو اختيار تسجيل إذا لم يكن لديك حساب بالموقع.

رابط التسجيل في رياض الأطفال 2021 الكويت

اعتمد قرار فتح التسجيل في مرحلة الروضة بالكويت لفترة استثنائية وكيل وزارة التربية الأستاذ على اليعقوب، هذا وقد رحب الجميع بهذا القرار في الكويت لفتح التسجيل في مرحلة الروضة لفترة ثانية لاستيعاب من لم يتمكن من التسجيل من قبل، رابط التسجيل في رياض الأطفال 2021 الكويت هو:
https://www.moe.edu.kw/
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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