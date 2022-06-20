تسجيل قدرات جامعة الكويت 2022.. تعرف على رابط التقديم للإختبارات والمواعيد

أعلنت جامعة الكويت، عن فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات 2022 الرابع لطلبة الثانوية العامة، حيث يرغب الكثيرون في خوض الاختبارات، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في اختبار القدرات جامعة الكويت 2022، ويعتبر هذا الاختبار هام جدا لطلبة الصف الثاني عشر أو ما يعادله أو خريجي الثانوية بخصوص مستقبلهم وتعليمهم الجامعي القادم بعد التخرج من الثانوية.

رابط التسجيل في القدرات جامعة الكويت 2022

سوف يتم فتح التسجيل في اختبارات القدرات كما أعلنت الجامعة من الساعة 11 صباحًا من يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022، حتى يوم الخميس 30 يونيو عند الساعة 12 ظهرًا يُغلق باب التسجيل، ووجهت الجامعة الدعوة للراغبين في التسجيل من طلبة الصف الثاني عشر أو ما يعادله أو خريجي الثانوية العامة، رابط تسجيل قدرات جامعة الكويت 2022 هو:

https://portal.ku.edu.kw/kustatic/placement/index.htm

مع تمنياتنا بالتوفيق ومستقبل جامعي باهر لجميع الطلبة والطالبات.