التعليم تكشف حقيقة “شاومينج” تسريب امتحان الرياضيات اولى ثانوي 2019 شهر مايو الترم الثاني بالإجابات

أشار مصدر من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدما تداولت صفحة شاومينج تسريب امتحان الرياضيات اولى ثانوي 2019 الترم الثاني دور مايو، والذي يبدء غداً الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحًا للمدارس الحكومية والفترة المسائية لمدارس اللغات، مثيراً بذلك ضجة كبيرة بين الطلاب والطالبات، أنه لا صحة وراء تلك التسريبات.

تسريب امتحان الرياضيات اولى ثانوي 2019

وأضاف المصدر، أن شاومينج لم يتمكن من تسريب امتحان الرياضيات الصف الاول الثانوى 2019 وهذا لأن الامتحان إلكتروني لا يخضع لتدخل بشري، كما أنه يوجد ثلاث نماذج للمادة الواحدة مما يمنع الغش والشغب داخل الجان الامتحانية، مؤكداً على الطلاب عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، فضلاً عن ضرورة الاستعداد التام لمذاكرة كل مادة لتحصيل درجة النجاح دون الالتفات إلى تسريب امتحان الرياضيات اولى ثانوي 2019.

يذكر أن الطلاب بحثوا عن امتحان الرياضيات للصف الاول الثانوى 2019 المسرب بعدما زعم شاومينج بذلك، إلى أن خرجت وزارة التعليم لتبين لنا صحة هذه الأنباء.