تسريب امتحان الانجليزى ثانوية عامة 2019 على جروبات الواتس ورد وزارة التربية والتعليم

الثامن من شهر يونيو الحالي كان موعد إنطلاق امتحان الانجليزى ثانوية عامة 2019 ؛ حيث تقدم لتأدية الامتحان 669,749 طالبا وطالبة من كافة الشعب العلمية والشعبة الأدبية؛ بالإضافة إلى الطلبة من مدارس المتفوقين والمكفوفين وطلاب الدمج وطلاب المستشفيات والسجون؛ مع كامل الإستعداد من جانب وزارة التربية والتعليم لامتحان الثانوية العامة 2019.

امتحان اللغة الانجليزية 2019

أكد واضعي امتحان اللغة الانجليزية 2019 أنه كان سهلا ولم يخرج عن محتوى الكتاب المدرسي؛ نافية تواجد أية أسئلة تعجيزية أو غير مباشرة حيث خاطب الامتحان كافة مستويات الطلاب؛ مراعياَ الأحداث الجارية بإستخدام جمل من منهج اللغة الانجليزية؛ بالإضافة إلى قيام غرفة العمليات المركزية بالتأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى كافة اللجان على مستوى الجمهورية.

تسريب امتحان اللغة الانجليزية

نشر بعض الطلاب صور تسريب امتحان اللغة الانجليزية على جروبات الواتس آب؛ والتي حمل أحدها اسم “النعماني” يوفر إجابات وافية لامتحان الانجليزى ثانوية عامة 2019؛ فيما استنكر بعض أولياء الأمور المتواجدين على تلك الجروبات تسهيل الغش باستخدام التليفونات المحمولة داخل اللجان؛ معتبرين ذلك ضياع وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

امتحان اللغة الانجليزية

ردت وزارة التربية والتعليم بما يخالف تلك الأخبار المتناقلة عبر وسائل الإعلام المختلفة والتي تقر تسريب امتحان اللغة الانجليزية 2019 حيث أكد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات على سهولة سير العملية الامتحانية دون مواجهة أي عدم انضباط أو ما يعكر صفو الامتحان؛ مضيفا أن عدد حالات الغش التي تم ضبطها بواسطة فريق مكافحة الغش الالكتروني لم تتعد 10 حلات مستخدمين جهاز التليفون المحمول.