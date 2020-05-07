تسليم البحث يبدأ 9 مايو.. كيف تستعلم عن الرقم التعريفي للطالب؟

كثيرٌ من الطلاب في سنوات النقل يبحثون خلال هذه الساعات عن الرقم التعريفي للطالب لعمل البحث المطلوب، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي جعلت هذا البحث شرطًا للانتقال إلى الصف التالي بالنسبة لجميع الطلاب في هذه المراحل التعليمية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم والتعليم الفني، قد قرر إلغاء امتحانات هذا الفصل لهذه المراحل التعليمية، وإجراء أبحاث كشفت الوزارة عن تفاصيلها في بيانات عديدة، وهذا جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تطلبته المرحلة من الحفاظ على الطلاب ووقايتهم من هذا الفيروس التاجي.

الاستعلام عن الرقم التعريفي للطالب

وفي سياق الحديث عن الاستعلام بشأن الرقم التعريفي للطالب لعمل البحث، يرصد موقع “كلمة” طريقة الاستعلام عن هذا الرقم الذي يضعه الطالب داخل بحثه، وذلك من خلال الرقم القومي لكل طالب، باتباع الخطوات التالية:

اضغط (هنـــا).

أدخل رقمك القومي.

حدد نوعك “ذكر – أنثى”.

حدد محافظتك.

اضغط على (تسجيل).

جدول تسليم الأبحاث

وفي سياق الاستعلام عن الرقم التعريفي للطالب لعمل البحث، فقد بقيت ساعات قليلة لتبدأ عملية تسليم الأبحاث، إذ قسمت وزارة التعليم مواعيد التسليم لتبدأ من يوم السبت 9 مايو 2020، وحتى 16 من الشهر نفسه، وذلك على النحو التالي: