تصفح رابط نتيجة الاعدادية الأزهرية الآن بعد اعتمادها من وكيل الأزهر

رابط نتيجة الاعدادية الأزهرية متصدر محرك البحث “جوجل”، نظرا لبحث جميع طلاب تلك الفرقة الدراسية عن النتيجة التي اعتمادها الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، صباح اليوم الاثنين بمقر مشيخة الأزهر، بعد أيام عديدة من انتظار توافر رابط نتيجة الاعدادية الأزهرية من أجل الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والانتهاء من التوتر وعناء الانتظار الذي طال اجازة عيد الفطر المبارك، ومن أجل مساعدة الجميع نوفر رابط نتيجة الاعدادية الأزهرية في هذا التقرير.

نتيجة الاعدادية الأزهرية

نتيجة الاعدادية الأزهرية تراوحت نسبة النجاح بها نحو و68.5% وفقا لما تم تأكيده بعدما اعتمدها الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، بجانب الشهادة الابتدائية التي بلغت نسبة النجاح بها 74%، والجميع في انتظار الاعتماد الرسمي، الذي سبقه بأيام العديد من التصريحات، للشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حول موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، حيث قال إنه سيتم الإعلان خلال يومين، مطمئنا الأهالي بأن نسب النجاح في الشهادتين الابتدائية والإعدادية مبشرة للغاية، فضلا عن ذكره أن الأزهر الشريف قرر للمرة الأولى فتح باب التظلمات على نتيجة الابتدائية والإعدادية العام الماضي، بمقار المناطق الأزهرية.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن رابط نتيجة الاعدادية الأزهرية برقم الجلوس، من خلال موقع الأزهر التعليمي

تفاصيل نتيجة الاعدادية الأزهرية

نتيجة الاعدادية الأزهرية مرت بالعديد من المراحل قبل الإعلان الرسمي لها، فمن الرصد والمراجعة لدرجات الامتحان للإعلان الرسمي، وجميع تلك المراحل جاءت وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعدما انتهت امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية أواخر شهر مايو الماضي، وفي ظل انتظار النتيجة للإعدادية الأزهرية

وتوفيرا للمجهود أمام الطلاب، تنشر بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، فور اعتمادها رسميا وتتيح معرفة النتيجة باستخدام رقم الجلوس، وذلك في ظل ترقب الطلاب وأولياء الأمور النتيجة للاطمئنان على أبنائهم.

وفي شهر مايز الماضي، وبحسب ما كتبه موقع الأزهر التعليمي، كانت بدأت مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية، كما أكده الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لافتا إلى أنه قد تم تجهيز مقرات مناسبة للتصحيح بجميع مناطق الجمهورية.