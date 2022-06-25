تطبيق حكومي ينشر نتائج الثانوية العامة في الكويت 2022 اليوم الأحد

في خبر سار لكل متابعى ظهور نتيجة الصف الثاني عشر 2022 بالكويت، سوف تكون هناك عدة منصات كويتية سوف يتمكن الطالب وولي الأمر من معرفة النتيجة من خلالها، يذكر أن وزارة التربية قد أعلنت، أن نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 للعلمي والأدبي سوف تظهر مساء اليوم الأحد 26 يونيو 2022، وأن وزير التربية الدكتور علي فهد المضف سوف يتصل بأوائل الطلبة بعد اعتماد النتيجة.

نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 على تطبيق سهل

أعلن الإعلامي يوسف كاظم المتحدث الرسمي لتطبيق “سهل” الحكومي، أن وزارة التربية قد انضمت إلى تطبيق سهل لتقديم خدماتها للجمهور، ومن ضمن الخدمات معرفة نتائج الثانية العامة – الصف الثاني عشر – الكويت 2022، وأن النتيجة سوف تكون متوفرة على التطبيق فور اعتماد وزير التربية للنتيجة رسميًا عند السابعة من مساء اليوم الأحد 26 يونيو 2022.

طريقة معرفة نتائج الثانوية العامة الكويت 2022