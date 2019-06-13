“تظلمات الشهادات الأزهرية” بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 azhar.eg

ظهرت عبر بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 azhar.eg بالاسم ورقم الجلوس، وبدأ الطلاب بالفعل في معرفة نتائج الشهادات الازهرية الابتائية والاعدادية الدور الأول، والجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان رسمياً عبر العديد من المواقع ومن قبل شيخ الأزهر أن نتيجة اعدادية ازهرية ستظهر يوم 11 يونيو، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وأيضا موقع الأزهر التعليمي الرسمي للاستعلام عن نتائج طلاب الأزهر للسنوات النقل والشهادات، والآن نتابع معكم المزيد حول نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 برقم الجلوس والاسم، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

عبر بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 يتم الاستعلام عن نتيجة الاعدادية الازهرية وأيضا نتيجة الشهادة الابتدائية والثانوية بالاسم ورقم الجلوس فقط، والجدير بالذكر أن نتائج سنوات الشهادات الأزهرية تظهر أسرع من سنوات النقل، ونتابع معكم المزيد حول نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 الدور الأول.

روابط الاستعلام عن نتيجة الاعدادية الازهرية

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019

تم أمس الاثنين اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 رسميا من قبل شيخ الأزهر تمهيدا لإعلانها، وفي هذه اللحظات يتم رفع نتائج طلاب اعدادية ازهر علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج طلاب الشهادات والنقل، وسنوافيكم في هذه المقالة بروابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 رسميا فور الإعلان عنها.

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نتيجة الاعدادية الازهرية اليوم السابع

تم نشر العديد من التصريحات حول نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 للعام الحالي الدور الأول، وقد تم الإعلان رسميا عبر موقع اليوم السابع الإخباري أن نتيجة الاعدادية الازهرية ستظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو فور الانتهاء من رفعها.

تحديث

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية وأيضا نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني الدور الأول عبر الروابط الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب، تابعونا علي موقع كلمة دوت أورج للمزيد حول نتائج الازهر الدور الأول والثاني.

يمكنكم الاستعلام عن النتائج عبر الروابط المباشرة للاستعلام للطلاب وأولياء الامور، وذلك عبر رقم الجلوس والاسم، وسنوافيكم بكل جديد وحصري حول نتائج طلاب الشهادات الازهرية وأيضا تفاصيل تظلمات الاعدادية الازهرية وجدول امتحانات الدور الثاني ازهر 209.

أوائل الجمهورية مصر: عبدالرحمن نصر أحمد مهدي(الوادي الجديد) 99,5% محمد مصيلحي أحمد مصيلحي(جنوب سيناء) 98,46% آلاء عصام علي محمد طمان (دمياط) 98,3% شيماء طه حسن الغباشي(دمياط)98,1% مريم ربيع يوسف عبدالجواد(الفيوم)97,8% مريم عزت صبري عباس(شمال القاهرة)97,8% نسيبه عماد جمال خليل(الوادي الجديد)97,69% أسامة فتحي عبدالمحسن(الوادي الجديد)97,69 سهيلة محمود محمد السنوسي( بورسعيد)97,69% – سمير محمد سمير السعيد بدر(دمياط)97.69% أوائل الجمهورية كفيف : فارس محمد عبدالغني محمود(جنوب القاهرة)97,5 مريم عبدالله يوسف المسير(المنوفية)96,4% مصطفى عماد حسين حسن(الشرقية)94,89% عيسى مصطفى عبدالموجود علي(الاسكندرية) 94,4% آية السيد علي علي(الدقهلية)91,5% أوائل الجمهورية الشهادة الإعدادية : ايمان مجدي محمد محمد حجازي(القليوبية) 99,3% آلاء محمود مرسي محمد(كفر الشيخ) 99,1% زينب محمد جمال الدين أحمد(الدقهلية) 99,1% إسراء وصفي علي إبراهيم(الدقهلية) 98,9% هاجر محمود يوسف السيد(الدقهلية)98,9% اروه مجدي محمد إبراهيم العرابي(الغربية)98,75% آية علي يوسف يوسف(الدقهلية)98,75% إسراء الباز عبدالحي السيد(الدقهلية) 98,57 مريم كامل محمد عبدالجواد الشربيني(دمياط) 98,57% 1 هالة ممدوح عبدالعظيم(الشرقية) 98,57% أوائل الجمهورية كفيف: رحمه سعد حمدي فرج الله(الغربية) 97,5% نادي سعد جابر محمد(بني سويف)97% رانيا الششتاوي محمد نورالدين(الغربية)96,8% أحمد محمد فاروق أبوالعطا(الشرقية) 94% محمد عماد الدين خطاب(شمال القاهرة)94%

تظلمات الشهادات الأزهرية

يتم تقديم تظلمات الاعدادية الازهرية والابتدائية والثانوية إلي الجهات المختصة بالازهر بعد يومان من إعلانها علي المواقع المخصصة لإعلان نتائج الازهر، على أن يستمر موعد تقديمها لأسبوع كامل قبل غلق باب تقديم تظلمات نتائج الازهر الشريف للشهادات الابتدائية والاعدادية الازهرية، ويتم فحصها فى خلال أسبوعين.