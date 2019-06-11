تعرف “الآن” على جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 الشعبة العلمية

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يقدمها لكم موقعنا، إذ نحرص دائماً على تقديم كل ما يفيد الطالب الأزهري، فبالفعل بدأت الامتحانات على مستوي الجمهورية يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو، ومنذ ذلك الحين واشتدت عمليات البحث عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية، وهنا يتمحور حديثنا حول الشعبة العلمية فابقوا معنا.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 الشعبة العلمية :

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للشعبة العلمية قد بدأت بامتحان مادتي الفقه والديناميكا والاستاتيكا، وكانت هناك بعض النقاط الغامضة في الامتحانات ولكن تمكن الطلاب من التعامل معها، ومن المفترض أن تنتهي امتحانات الشعبة العلمية يوم السادس والعشرين من يونيو الجاري.

على الجانب الآخر، يبلغ عدد الطلاب المشاركين في الامتحانات حوالي 154954 طالب وطالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم العلمي منهم حوالي 51887 ألف طالب وطالبة، فضلاً عن 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية، هذا ونتمنى لكل الطلاب والطالبات النجاح والسداد وحصاد أعلى الدرجات.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الشعبة العلمية :

أعزاءنا القراء نقدم لكم جدول امتحانات الشهادة الثانوية الشعبة العلمية، ونتابع معكم يوماً بيوم آخر مستجدات الامتحانات، حيث انتهى الطلاب للتو من امتحان الفيزياء، وهم الآن بصدد التحضير للمادة التي تليها، ونتركم مع جدول الامتحانات.

واخيراً، إن أردتم متابعة سير عملية امتحانات الشعبة العلمية للثانوية الأزهرية، عليكم بمتابعة هذا التقرير، ونتمنى للجميع التوفيق.

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 :

شدد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس على رؤساء وأعضاء لجان الامتحانات ضرورة ضبط سير الامتحانات والوقوف بحزم لمنع المخالفات، لافتا إلى أن ما يفسد الأجيال هو الغش والتهاون، كما شدد على توفير المناخ الملائم لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل.