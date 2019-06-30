تعرف الآن على نتيجة دبلوم التجارة 2019 والرابط الرسمي للنتائج أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات، وفي الفترة الحالية يتم تجميع الدرجات، ومن الجدير بالذكر أن نتيجة دبلوم التجارة 2019 قد تأخرت، وسبب التأخير يرجع إلى الدقة الشديدة في أعمال التصحيح وتجميع الدرجات، ومن المقرر أن نتائج الصف الأول والصف الثاني الثانوي الفني لكل من الدبلومات الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي تم الإعلان عنها، وهذا ما جعل طلبة الدبلوم في ترقب وخوف من النتيجة. نتابع معاً في كلمة دوت أورج للتعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة التجارة برقم الجلوس 2019.

نتيجة دبلوم التجارة 2019

بوابة التعليم الفني في أهبة الاستعداد للإعلان عن نتيجة دبلوم التجارة في الساعات القليلة القادمة لكل من الدبلومات الفنية ( التجاري، الصناعي، الزراعي، والفندقي )

حيث يمكن للطلبة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

فور صدورها عبر بوابة التعليم الفني على شبكة الإنترنت والتابعة لوزارة التربية والتعليم باستخدام رقم الجلوس.

نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2019

كما ينتظر الطلبة والطالبات نتيجة الدبلومات الفنية في بداية شهر يوليو 2019، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق.

ويتم الإعلان عن نتيجة الأوائل لدبلوم التجارة في الساعات القلية القادمة على أن يتم الإعلان عن النتيجة في يوم الغد الاثنين الموافق 1 يوليو 2019.

يتم الاستعلام عن النتائج كما يلي: