تعرف الان على نتيجة الدبلوم التجارى 2019 برقم الجلوس او الاسم

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن اطلاق موقع الوزارة الخاص بنتيجة الدبلوم التجارى لعام 2019، وأعلنت الوزارة على أن نتيجة الدبلوم التجارى ستظهر عبر رابط بوابة التعليم الفنى.

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن اطلاق موقع الوزارة الخاص بنتيجة الدبلوم التجارى لعام 2019، وأعلنت الوزارة على أن نتيجة الدبلوم التجارى ستظهر عبر رابط بوابة التعليم الفنى.