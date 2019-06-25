تعرف الان على نتيجة الدبلوم التجارى 2019 برقم الجلوس او الاسم

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن اطلاق موقع الوزارة الخاص بنتيجة الدبلوم التجارى لعام 2019، وأعلنت الوزارة على أن نتيجة الدبلوم التجارى ستظهر عبر رابط بوابة التعليم الفنى.
وعن بوابة التعليم الفنى فهى البوابة المسئولة عن اظهار واخبار نتيجة الدبلومات الفنيه، منها الصناعى والزراعى ايضا، وعن نتيجة الدبلوم التجارى 2019 فيمكنك معرفتها عن طريق الرابط التالى، وهو الرابط الخاص بوابة التعليم الفنى .
وستعتمد نتيجة الدبلوم التجارى، عن طريق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور (طارق شوقى) والتى تأتى بعد رصد وتصحيح الدرجات وان التقارير المتاحة حاليا اعلنت أن نسبة النجاح مختلفة بعض الشئ عن العام الماضى وقد ارتفعت النسبة بشكل كبير حسب بعض المصادر.
وستقوم الوزارة بوضع النتيجة كاملة على بوابة التعليم الفنى، وستكون شامله كافة محافظات الجمهورية مثل سوهاج وقنا واسوان وقاهرة والجيزة وسيناء والوادى الجديد والبحر الاحمر وغيرها من محاظات, وكل ما علي الطالب هو ادخال الرقم جلوس ثم يضغط على اظهار النتيجة.
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